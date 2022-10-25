Президент Путин назвал недостаточными темпы решения проблем спецоперации

Президент России Владимир Путин назвал темпы решения проблем спецоперации недостаточными и призвал власти работать быстрее. Такое заявление он сделал на заседании координационного совета по обеспечению войск во вторник, 25 октября. Запись его выступления опубликована на сайте Кремля.

Мероприятие прошло в режиме видеоконференции. По словам главы государства, российские власти еще с начала пандемии коронавируса столкнулись с определенными сложностями и с необходимостью модернизировать свою работу, «придать ей новый импульс и новый характер».

В настоящее время ситуация изменилась и руководству страны нужно решать более быстрыми темпами вопросы, связанные с обеспечением специальной военной операции и связанные с борьбой с теми ограничениями в сфере экономики, подчеркнул Путин.

«Напомню, что уже к сегодняшнему дню координационный совет должен был сформировать целевые задания по отдельным направлениям деятельности. Пока этих целевых заданий нет, но я не сомневаюсь, что в ближайшее время поступят», — добавил он.

Указ о создании координационного совета при правительстве был подписан 21 октября. В него вошли заместители председателя правительства, руководители ведомств, в том числе и силового блока, а также представители администраций регионов.