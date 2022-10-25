Послов России и Белоруссии отказались приглашать на вручение Нобелевских премий

Нобелевский фонд: послов России и Белоруссии не пригласят на вручение Нобелевских премий

Послов России и Белоруссии на пригласят на вручение Нобелевских премий , которое пройдет в Стокгольме 10 декабря 2022-го. Об отказе приглашать представителей Москвы и Минска сообщил Нобелевский фонд, передает РИА Новости.

Согласно заявлению фонда, соответствующее решение было принято из-за российской спецоперации на Украине. Кроме того, на церемонию также решили не приглашать лидера шведской националистической партии «Шведские демократы» Йимми Окессона.

«Нобелевская премия основана на уважении к науке, культуре, гуманизму и интернационализму. Это уважение также является основой для достижений, которые отмечаются и подчеркиваются, когда лауреаты Нобелевской премии и гости со всего мира приглашаются на церемонию вручения Нобелевской премии и банкет 10 декабря», — пояснили в фонде.

7 октября Нобелевскую премию мира получили российское общество «Мемориал» (признано иноагентом), украинский Центр гражданских свобод, а также белорусский активист и адвокат Алесь Беляцкий. В Норвежском нобелевском комитете отметили, что премию победителям вручат за «представление гражданского общества в своих странах».