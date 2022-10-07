Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Активисты из России, Украины и Белоруссии получили Нобелевскую премию мира

«Мемориал», Центр гражданских свобод и активист Беляцкий получили Нобелевскую премию мира

Фото: Victoria Klesty / Reuters

Российский «Мемориал» (признан иноагентом), украинский Центр гражданских свобод, а также белорусский активист и адвокат Алесь Беляцкий получили Нобелевскую премию мира. Об этом сообщил Норвежский нобелевский комитет.

В комитете отметили, что премию победителям вручат за «представление гражданского общества в своих странах». «Они на протяжении многих лет продвигали право критиковать власть и защищать основные права граждан. Они приложили выдающиеся усилия для документирования военных преступлений, нарушений прав человека и злоупотребления властью. Вместе они демонстрируют значение гражданского общества для мира и демократии», — говорится в мотивировочной части решения.

Алесь Беляцкий в 1996 году создал правозащитный центр «Вясна», продвигающий права человека в республике и оказывающий юридическую помочь политическим заключенным. В 2011 году его приговорили к 4,5 годам лишения свободы за сокрытие доходов, в 2014 году он был досрочно освобожден из колонии. В 2021 году ему предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов. 14 июля 2021 он был задержан после массовых обысков у сторонников белорусской оппозиции.

Алиса Реброва
Обсудить
Последние новости
Путин одобрил кредитные каникулы для военнослужащих
Доктор Мясников высказался о связи между смартфоном и раком мозга
На Украине запретили российскую музыку в общественных местах
В Ленобласти отменили новогодние корпоративы ради участников СВО
Назначен новый командующий Восточным военным округом
Названо наказание для пытавшегося купить военный билет российского футболиста
Состоялась премьера трагикомедии «Грузчики»
В Омской области нашлись деньги на выплаты мобилизованным
Уроженцу Таджикистана со зрением минус 19 выдали повестку в миграционном центре
Активисты из России, Украины и Белоруссии получили Нобелевскую премию мира
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.