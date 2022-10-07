Активисты из России, Украины и Белоруссии получили Нобелевскую премию мира

«Мемориал», Центр гражданских свобод и активист Беляцкий получили Нобелевскую премию мира

Российский «Мемориал» (признан иноагентом), украинский Центр гражданских свобод, а также белорусский активист и адвокат Алесь Беляцкий получили Нобелевскую премию мира. Об этом сообщил Норвежский нобелевский комитет.

В комитете отметили, что премию победителям вручат за «представление гражданского общества в своих странах». «Они на протяжении многих лет продвигали право критиковать власть и защищать основные права граждан. Они приложили выдающиеся усилия для документирования военных преступлений, нарушений прав человека и злоупотребления властью. Вместе они демонстрируют значение гражданского общества для мира и демократии», — говорится в мотивировочной части решения.

Алесь Беляцкий в 1996 году создал правозащитный центр «Вясна», продвигающий права человека в республике и оказывающий юридическую помочь политическим заключенным. В 2011 году его приговорили к 4,5 годам лишения свободы за сокрытие доходов, в 2014 году он был досрочно освобожден из колонии. В 2021 году ему предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов. 14 июля 2021 он был задержан после массовых обысков у сторонников белорусской оппозиции.