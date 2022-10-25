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17:31, 25 октября 2022Культура

Мэтью Перри рассказал о расставании с Джулией Робертс

Мэтью Перри рассказал, что расстался с Джулией Робертс из-за неуверенности в себе
Мэтью Перри

Мэтью Перри. Фото: John Barrett / ZumaPress / Globallookpress.com

Американский актер Мэттью Перри, наиболее известный по роли Чендлера Бинга в ситкоме «Друзья», рассказал о расставании с актрисой Джулией Робертс в 1990-х годах. Об этом сообщает The Times.

Артист сообщил, что расстался со звездой «Красотки» всего через два месяца романа из-за неуверенности в себе. Он вспомнил, что чувствовал, будто ей его будет «всегда недостаточно».

«Я был сломлен, растоптан, непривлекателен. Поэтому вместо того чтобы столкнуться с неизбежной агонией от потери ее, я расстался с прекрасной и блистательной Джулией Робертс», — поделился Перри. Он добавил, что не может «описать выражение замешательства» на лице актрисы, когда он сообщил ей о разрыве.

Ранее стало известно, что Мэттью Перри с помощью квантовой физики уговорил Джулию Робертс сняться в «Друзьях». Одна из создательниц шоу Марта Кауффман вспомнила, что для всей команды стало настоящим шоком то, что Робертс дала свое согласие на участие в «Друзьях». Ее коллега Кевин Брайт пояснил, что артистку убедил именно Перри. «Мэттью попросил ее принять участие в шоу. Она ответила ему: "Напиши мне статью по квантовой физике, и я сделаю это". Насколько я понимаю, он написал материал и отправил ей по факсу на следующий день», — рассказал Брайт.

«Друзья» — американский комедийный сериал о жизни шестерых друзей. Проект признан одним из лучших в истории американского телевидения в своем жанре и удостоен шести премий «Эмми» и премии «Золотой глобус». Премьера первой серии состоялась 22 сентября 1994 года.

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Марина Погосян
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