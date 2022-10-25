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09:44, 25 октября 2022Россия

Взрыв в Мелитополе объявили терактом

Владимир Рогов назвал терактом взрыв у телекомпании «ЗаТВ» в Мелитополе

Кадр: Telegram-канал «РИА Новости»

Взрыв, который произошел утром 25 октября в Мелитополе, — теракт, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Его слова передает РИА Новости.

«Возле здания нашей областной телекомпании "ЗаТВ" в Мелитополе произошел теракт. По имеющейся на данный момент информации, сработало самодельное взрывное устройство», — рассказал Рогов.

Он также отметил, что взрыв повредил фасад и окна здания.

Ранее сообщалось о взрыве автомобиля в Мелитополе возле здания местной телекомпании «ЗаТВ». Детонация была одиночной.

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Василий Мека
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