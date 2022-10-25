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06:47, 25 октября 2022Экономика

ЕК захотела привлечь Британию и Швейцарию к потолку цен на газ для энергетики

Bloomberg: ЕК намерена привлечь Британию и Швейцарию к потолку цен на газ для энергетики

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Европейская комиссия (ЕК) предупредила страны Евросоюза (ЕС), что ограничение цен на природный газ, используемый для выработки электроэнергии, потребует участия стран-импортеров за пределами ЕС, таких как Великобритания и Швейцария. Соответствующие рекомендации были выпущены в преддверии встречи министров энергетики стран ЕС, которая состоится 25 октября, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что Еврокомиссия предложит установить предельную цену на газ для выработки электроэнергии на уровне в 100-120 евро за мегаватт-час. Собеседники агентства уточнили, что конкретная предельная цена на газ, используемый для выработки электроэнергии, будет зависеть от количества электростанций в каждой стране, использующих этот вид топлива для генерации энергии.

При этом ЕК предупредила, что любой шаг по ограничению цен на газ для генерации электроэнергии не должен привести к повышению спроса или субсидированию электроэнергии для иностранных потребителей, говорится в материале.

Ранее Евросоюз отказался от планов по введению потолка цен на газ из-за внутренних разногласий и возможных проблем с поставками, пишет Bloomberg со ссылкой на проект пакета экстренных мер по борьбе с энергокризисом ЕК. Во избежание резких колебаний цен на газ ЕК предложит странам блока совместные закупки.

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Марина Совина
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