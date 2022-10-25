Врач развеял миф о лечении аллергии

Иммунолог Андрей Продеус заявил, что аллергию невозможно вылечить гипнозом

Врач-педиатр и иммунолог Андрей Продеус развеял миф о лечении аллергии. В посте, опубликованном в его Telegram-канале, доктор заявил, что аллергические реакции невозможно вылечить гипнозом.

Специалист объяснил, что часть проявлений аллергии действительно имеет психосоматический характер. «Психоэмоциональными процессами может быть вызван ангионевротический отек. Он даже в названии имеет невротический компонент», — рассказал Продеус.

Доктор уточнил, что из-за стресса течение заболевания может усугубляться: к примеру, аллергия может развиться до бронхиальной обструкции и вызвать приступы бронхиальной астмы. Педиатр добавил, что при лечении некоторых аллергических проявлений у детей важно заботиться об их психологическом состоянии.

Однако вылечить аллергию при помощи гипноза нельзя, объяснил врач. «Аллергия — это хроническое воспалительное заболевание, и загипнотизировать тучную клетку невозможно. Это шаманство», — высказался Продеус. По его мнению, психологи, которые утверждают, что у ребенка развилась аллергия на яблоко из-за детской травмы, которую он получил, став свидетелем ссоры родителей в момент, когда ел яблоко, являются шарлатанами.

Ранее Продеус развеял миф о том, что на сладкое может быть аллергия. Если человек съел несколько конфет, кусочек торта или просто что-то сладкое и у него появились высыпания на коже, то это может быть либо аллергическая реакция на белок в составе продукта, либо псевдоаллергическая реакция, пояснил доктор.

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