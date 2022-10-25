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05:21, 25 октября 2022Интернет и СМИ

Шансы Трампа изменить политику США по Украине оценили

19FortyFive: возвращение Трампа способно изменить курс США по Украине

Фото: Go Nakamura / Reuters

Возвращение Дональда Трампа на пост президента США способно изменить курс Вашингтона по поддержке Украины. Об этом пишет портал 19FortyFive.

Автор статьи, политолог Роберт Фарли считает, что Трамп остается весомой силой в американской политике. Его дружеские отношения с российским лидером Владимиром Путиным, равно как и многими другими мировыми лидерами, способны поставить под вопрос политику взаимодействия НАТО с Украиной, а также статус любых переговоров между Киевом и Москвой.

При этом, признает Фарли, заявления Трампа часто идут вразрез с политикой Республиканской партии, от которой он ранее избирался.

23 октября Трамп, выступая перед своими сторонниками в американском штате Техас на митинге, раскрыл возможное развитие ситуации на Украине при его президентстве. Он заявил, что не допустил российско-украинского бы кризиса, добавив, что хорошо знает Путина, и российский лидер никогда бы не пошел при нем на эскалацию.

В сентябре Трамп написал в своей социальной сети Truth Social, что хочет стать посредником в переговорах между Россией и Украиной, и призвал страны заключить мирный договор.

Позднее он обвинил администрацию нынешнего американского лидера Джо Байдена в провоцировании конфликта на Украине.
Политик объяснил, что риторика Белого дома способствовала решению Москвы начать спецоперацию на Украине. «Наша страна и наше так называемое руководство издевались над [президентом России Владимиром] Путиным», — считает Трамп.

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Марина Совина
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