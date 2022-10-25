На Украине решили закупить американские разведывательные беспилотники

Минцифры Украины закупит 11 американских разведывательных беспилотников Puma-LE

Министерство цифровой трансформации Украины решило закупить для Вооруженных сил республики 11 комплексов американских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Puma-LE. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава ведомства Михаил Федоров.

По его словам, стоимость беспилотников составит более 540 млн гривен (порядка 14,6 миллионов долларов). «Дроны оснащены обычной и тепловизионной камерой с шестикратным зумом. Это позволяет обнаруживать противника днем, ночью и в любую погоду», — отметил министр.

Федоров добавил, что закупаемые БПЛА способны подниматься на высоту до 3000 метров, преодолевать расстояние до 60 километров и находиться в полете около шести часов.

Ранее стало известно, что Украина попросила Израиль поставить системы противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО и ПРО). В частности, речь шла о приобретении систем ПРО «Праща Давида» и «Хец».