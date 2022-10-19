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18:29, 19 октября 2022Бывший СССР

Украина запросила у Израиля «Пращу Давида»

Axios: Киев официально попросил МИД Израиля о поставках систем ПВО и ПРО

Фото: Daniel Wallis / Reuters

Киев попросил Израиль поставить новое вооружение. Портал Axios опубликовал официальное письмо украинских властей к МИД Израиля.

В тексте обращения говорится, что украинская сторона отправила запрос на приобретение систем противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО и ПРО). В частности, речь идет о системах ПРО «Праща Давида» и «Хец».

Помимо этого, Киев отправил аналогичный запрос в отношении лазерных систем Iron Beam. Кроме того, украинские власти заявили, что им необходимы зенитно-ракетные системы Barak-8 и зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, а также системы противоракетной обороны Iron Dome.

В письме подчеркивается, что Киев обратился к Тель-Авиву якобы в связи с потенциальными поставками иранских ракет Fateh-110 и Zolfaghar в Россию. Именно так украинская сторона обосновала свое решение начать сотрудничество с Израилем в сфере противовоздушной и противоракетной обороны.

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Алевтина Запольская
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