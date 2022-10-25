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08:48, 25 октября 2022Мир

В Совбезе допустили превращение «тройки» по Афганистану в «пятерку»

Замсекретаря Совбеза Венедиктов: «тройка» по Афганистану может стать «пятеркой» без США

Фото: Ali Khara / Reuters

Диалоговый формат по Афганистану, известный как расширенная «тройка» (с участием России, Китая, Пакистана и США — прим. «Ленты.ру»), может быть переформатирован в «пятерку». Такое превращение допустил в беседе с ТАСС заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов.

По его словам, в таком случае в пятистороннем механизме участвовать будут Россия, Китай, Пакистан, а также Иран и Индия. Участие США не предусматривается, подчеркнул Венедиктов. Он пояснил, что это связано с неконструктивным подходом Вашингтона к работе.

Замсекретаря Совбеза также отметил, что по афганской проблематике ежегодно проводятся консультации секретарей советов безопасности или советников по национальной безопасности стран региона. Он подчеркнул, что данный формат наравне с работой по линии Шанхайской организации сотрудничества является одним из наиболее востребованных и полезных в деле обеспечения национального примирения в Афганистане.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия будет совместно с Китаем помогать Афганистану, так как его стабильность в интересах граждан РФ и КНР. По словам российского лидера, обеим странам нужен «спокойный, развивающийся» Афганистан, который не является источником терроризма и радикализма.

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Марина Совина
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