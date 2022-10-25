СБУ сообщила о задержании сотрудничавших с РИА Новости блогеров

СБУ сообщила о задержании в Николаеве двух блогеров, сотрудничавших с РИА Новости

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании в Николаеве двух блогеров, которые, как утверждают в ведомстве, были «связными» РИА Новости и готовили заказные сюжеты. В пресс-службе медиагруппы «Россия сегодня» назвали эту информацию фейком, передает РИА Новости.

«Заявление СБУ об обнаружении "представителей РИА Новости" в Николаеве — новый фейк спецслужбы, которая не знает, как оправдать свое существование», — сказали представители медиагруппы. По их словам, у агентства никогда не было и нет никаких сотрудников в Николаеве.

В пресс-службе уточнили, что агентство публикует данные о ситуации в Николаеве, полученные от местных жителей через их знакомых в различных населенных пунктах. «Никогда и никто из них не был и не является ни сотрудником, ни тем более "связным" РИА Новости — таких должностей в нашем штатном расписании нет», — подчеркнули в медиагруппе.

О задержании двух блогеров, якобы сотрудничавших с РИА Новости, сообщалось на официальном сайте СБУ ранее 25 октября. В ведомстве заявили, что двое жителей Николаева выдавали себя за блогеров, «якобы информирующих о внутренней обстановке в Николаевской области», а сами они готовили заказные сюжеты. Кроме того, задержанные якобы собирали разведданные о местах дислокации и перемещении украинских сил и за это «получали финансовое вознаграждение», добавили в спецслужбе.