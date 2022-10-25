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10:05, 25 октября 2022Забота о себе

Врач назвал способ облегчить состояние при скачке давления

Врач Тяжельников: при скачке давления необходимо лечь и обеспечить приток свежего воздуха

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Артериальное давление будет снижаться, если снизить активность, рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников. Способ облегчить состояние при скачке давления врач назвал в разговоре с «Лентой.ру».

Сосудодвигательный центр в головном мозге обладает меньшей активностью в состоянии покоя, отметил специалист. «Поэтому первое, что нужно предпринять, — это успокоится и лечь, заняв комфортное положение. Также нужно позаботиться о притоке свежего воздуха. После того как давление будет измерено и подтвержден его скачок, нужно принять лекарственные препараты», — поделился Тяжельников.

При зафиксированном резком нарушении артериального давления и появлении дополнительно новых симптомов, угрожающих состоянию человека, таких как внезапная и тяжелая отдышка, обильная потливость, озноб или сильные головные боли, необходимо обратиться в службу скорой помощи, посоветовал врач. А также если давление повысилось внезапно и сразу на высокие для человека цифры и у него наблюдаются такие симптомы, как сильное головокружение, тошнота, рвота, интенсивная головная боль, нарушение зрения — пелена перед глазами, мелькание «мушек», боли в области сердца.

«Нужно обязательно обратиться к врачу, если неоднократно фиксируется артериальное давление выше 140/90 миллиметров ртутного столба. Такое повышение говорит о развитии артериальной гипертензии и требует лечения», — предостерег специалист.

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Екатерина Смирная
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