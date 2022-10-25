Россияне спровоцировали дефицит золотых слитков

«Ведомости»: российские банки столкнулись с дефицитом золотых инвестиционных слитков

Банки сталкиваются с дефицитом золотых инвестиционных слитков после того, как у россиян резко вырос спрос на этот драгметалл из-за отмены НДС, пишут «Ведомости».

Перебои с поставками происходят из-за ограниченных производственных возможностей аффинажных заводов. Мерные (инвестиционные) золотые слитки — 999-й пробы, без примесей. Такое золото нельзя использовать в ювелирных изделиях, его продают в слитках от одного грамма до одного килограмма.

Курс золота устанавливает Центральный банк, на 25 октября один грамм драгметалла стоит 3231,34 рубля. С начала года его стоимость рухнула почти на четверть. В марте цена доходила до 7731 рубля. Ранее основной объем производимого в стране золота покупался Банком России или экспортировался за рубеж, отмечает эксперт Андрей Васильев из «Уралсиба». Санкции и резкий рост спроса со стороны физлиц спровоцировали изменения: рынок переключился на мерные слитки массой до одного килограмма.

До этого аффинажные заводы изготавливали в основном слитки от 11 до 13,3 килограмма. Но из-за скорости изменений они оказались технически не готовы оперативно выпускать мерные слитки в необходимых количествах, отмечают эксперты.

Закон об отмене НДС на покупку золотых слитков для физических лиц был подписан президентом Владимиром Путиным 9 марта. В пояснительной записке отмечалось, что налог был основным препятствием для использования драгметаллов гражданами в качестве инструмента инвестирования.