СКР начал расследование взрыва у здания телекомпании «ЗаТВ» в Мелитополе с 5 пострадавшими

Следователи начали изучать обстоятельства взрыва самодельного взрывного устройство (СВУ) возле здания запорожской областной телекомпании «ЗаТВ» в Мелитополе. Об этом во вторник, 25 октября, «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

В ведомстве отметили, что в результате взрыва пострадали пять человек, среди которых сотрудники медиахолдинга «ЗаМедиа» и случайные прохожие. Как уточнялось ранее, СВУ находилось внутри автомобиля.

Также сотрудники СКР зафиксируют и расследуют факт обстрела автомобиля в Херсонской области, во время которого двое человек были ранены, а один — погиб. Помимо этого они установят обстоятельства жестокого обращения украинских военнослужащих с российскими военнопленными. По предварительным данным, они избивали россиян и угрожали им расправой.

Следователи дадут всем этим преступлениям правовую оценку.