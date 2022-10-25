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14:01, 25 октября 2022Мир

Сунак заявил о готовности Британии к «сложным решениям»

Сунак заявил о готовности Британии к «сложным решениям» на фоне экономических проблем

Фото: Martyn Wheatley / Globallookpress.com

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что правительство страны готово принимать «сложные решения» на фоне экономических проблем. Об этом он сообщил в ходе своей речи, трансляцию которой ведет News18.

Сунак напомнил о краткосрочном пребывании на посту премьера Лиз Трасс и заявил, что за это время было допущено множество ошибок, которые ему предстоит исправить.

Ранее стало известно, что британский король Карл III подтвердил вступление Сунака на должность премьера страны. Монарх также дал первое поручение — им станет формирование нового правительства.

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Варвара Кошечкина
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