Сунак заявил о готовности Британии к «сложным решениям» на фоне экономических проблем

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что правительство страны готово принимать «сложные решения» на фоне экономических проблем. Об этом он сообщил в ходе своей речи, трансляцию которой ведет News18.

Сунак напомнил о краткосрочном пребывании на посту премьера Лиз Трасс и заявил, что за это время было допущено множество ошибок, которые ему предстоит исправить.

Ранее стало известно, что британский король Карл III подтвердил вступление Сунака на должность премьера страны. Монарх также дал первое поручение — им станет формирование нового правительства.