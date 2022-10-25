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13:39, 25 октября 2022Россия

Под Москвой машина влетела в остановку и насмерть сбила 16-летнюю девушку

В подмосковной деревне Дроздово машина насмерть сбила 16-летнюю девушку у остановки

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Под Москвой 16-летняя девушка погибла в результате ДТП, сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в деревне Дроздово. По словам очевидцев, микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter вылетел с проезжей части и влетел в остановку общественного транспорта, рядом с которой находилась несовершеннолетняя. Смерть наступила от полученных травм прямо на месте.

Причины и обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее пьяный водитель насмерть сбил мать с ребенком, которые шли по пешеходному переходу на улице Богданова на западе Москвы. Мужчина проехал на красный свет.

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Евгения Куликова
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