Под Москвой машина влетела в остановку и насмерть сбила 16-летнюю девушку

В подмосковной деревне Дроздово машина насмерть сбила 16-летнюю девушку у остановки

Под Москвой 16-летняя девушка погибла в результате ДТП, сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в деревне Дроздово. По словам очевидцев, микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter вылетел с проезжей части и влетел в остановку общественного транспорта, рядом с которой находилась несовершеннолетняя. Смерть наступила от полученных травм прямо на месте.

Причины и обстоятельства ДТП выясняются.

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