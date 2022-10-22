Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:13, 22 октября 2022Россия

Появились подробности смертельного ДТП на западе Москвы

ТАСС: пьяный водитель, сбивший женщину с ребенком на переходе в Москве, проехал на красный

Фото: прокуратура Москвы / Telegram

Пьяный водитель, сбивший насмерть женщину с сыном на пешеходном переходе на улице Богданова на западе Москвы, проехал на красный свет светофора. Об этом ТАСС сообщили в МВД.

«На улице Богданова, у дома 21, водитель Audi A6 проехал на запрещающий сигнал светофора и сбил женщину с сыном, которые переходили дорогу по пешеходному переходу», — рассказал собеседник агентства.

По информации правоохранителей, жертвами ДТП стали 42-летняя женщина и пятилетний мальчик. Ударом их отбросило почти на 100 метров от пешеходного перехода. От полученных травм они скончались на месте.

Водитель задержан сотрудниками ГИБДД, он будет направлен на медицинское освидетельствование, добавили в столичном главке.

В прокуратуре Москвы сообщили, что на месте ДТП находится первый заместитель прокурора Западного административного округа Сослан Хубулов. Он координирует работу правоохранительных органов. Ведомство взяло на контроль ход процессуальной проверки и принятие решения по данному факту.

О смертельном ДТП на улице Богданова стало известно вечером 22 октября. По предварительынм данным, водитель ехал со значительным превышением допустимой скорости движения в нетрезвом состоянии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Зеленский призвал НАТО ударить по Кремлю
Ракета «Союз-2.1б» стартовала с космодрома Восточный
Захарова заявила о превращении Евросоюза в «пространство беззакония»
Появились подробности смертельного ДТП на западе Москвы
Названа дата солнечного затмения в Москве
Россия предоставит Белоруссии кредит в размере 1,5 миллиарда долларов
Петр Ян проиграл американцу в бою UFC
В США заявили об известном России уязвимом месте Украины
Стало известно о возможной встрече Джонсона и Сунака
Севастопольцев призвали подготовить подвалы домов для укрытий
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.