Появились подробности смертельного ДТП на западе Москвы

ТАСС: пьяный водитель, сбивший женщину с ребенком на переходе в Москве, проехал на красный

Пьяный водитель, сбивший насмерть женщину с сыном на пешеходном переходе на улице Богданова на западе Москвы, проехал на красный свет светофора. Об этом ТАСС сообщили в МВД.

«На улице Богданова, у дома 21, водитель Audi A6 проехал на запрещающий сигнал светофора и сбил женщину с сыном, которые переходили дорогу по пешеходному переходу», — рассказал собеседник агентства.

По информации правоохранителей, жертвами ДТП стали 42-летняя женщина и пятилетний мальчик. Ударом их отбросило почти на 100 метров от пешеходного перехода. От полученных травм они скончались на месте.

Водитель задержан сотрудниками ГИБДД, он будет направлен на медицинское освидетельствование, добавили в столичном главке.

В прокуратуре Москвы сообщили, что на месте ДТП находится первый заместитель прокурора Западного административного округа Сослан Хубулов. Он координирует работу правоохранительных органов. Ведомство взяло на контроль ход процессуальной проверки и принятие решения по данному факту.

О смертельном ДТП на улице Богданова стало известно вечером 22 октября. По предварительынм данным, водитель ехал со значительным превышением допустимой скорости движения в нетрезвом состоянии.