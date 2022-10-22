Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:34, 22 октября 2022Россия

Пьяный россиянин насмерть сбил женщину с ребенком

ТАСС: пьяный водитель насмерть сбил женщину с ребенком на Западе Москвы

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Автомобиль на большой скорости насмерть сбил женщину с ребенком на улице Богданова на западе Москвы. По предварительным данным, водитель машины был пьян. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

«На улице Богданова напротив дома №21 автомобиль насмерть сбил женщину с ребенком, а потом столкнулся с еще одной машиной», — рассказал собеседник агентства.

Предположительно, водитель ехал со значительным превышением допустимой скорости движения в нетрезвом состоянии.

Информацию об инциденте подтвердили в пресс-службе столичного управления МВД. «На месте выехали сотрудники полиции, обстоятельства произошедшего устанавливаются», — отметили в ведомстве.

Ранее стало известно, что Анна Большова насмерть сбила 31-летнюю жительницу деревни Грачевка Олесю Борисенко на неосвещенном участке дороги в Калужской области. После случившегося актриса вызвала на место происшествия скорую помощь и полицию. Пострадавшая получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась до приезда врачей. Полиция начала проверку.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Американский офицер назвал способ парализовать ВСУ
Пьяный россиянин насмерть сбил женщину с ребенком
Директора украинского завода заподозрили в госизмене
В Херсоне объяснили отключение интернета
В США заявили об обратном эффекте антироссийских санкций
Миллионы британских домохозяйств накопили долги за электроэнергию
Рост цен на бензин назвали ударом по демократам перед выборами в США
Зеленский призвал НАТО ударить по Кремлю
Венгрия ответила на жалобу Макрона из-за дешевизны газа в США
МИД ответил на обвинения России в обстрелах гражданской инфраструктуры Украины
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.