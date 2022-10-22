Пьяный россиянин насмерть сбил женщину с ребенком

ТАСС: пьяный водитель насмерть сбил женщину с ребенком на Западе Москвы

Автомобиль на большой скорости насмерть сбил женщину с ребенком на улице Богданова на западе Москвы. По предварительным данным, водитель машины был пьян. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

«На улице Богданова напротив дома №21 автомобиль насмерть сбил женщину с ребенком, а потом столкнулся с еще одной машиной», — рассказал собеседник агентства.

Предположительно, водитель ехал со значительным превышением допустимой скорости движения в нетрезвом состоянии.

Информацию об инциденте подтвердили в пресс-службе столичного управления МВД. «На месте выехали сотрудники полиции, обстоятельства произошедшего устанавливаются», — отметили в ведомстве.

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