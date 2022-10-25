В российском селе три сторожевые собаки растерзали 64-летнюю женщину

В Бурятии три сторожевые собаки загрызли 64-летнюю женщину

В Бурятии три сторожевые собаки растерзали 64-летнюю россиянку во дворе частного дома в селе Хойтобэе. Об этом сообщает региональный Следственный комитет на своем сайте.

По данным ведомства, погибшая приехала в гости к родственнице, проживающей с сыном. Мужчина держал в вольере во дворе трех крупных беспородных собак, которые сразу агрессивно отреагировали на нового человека на охраняемой ими территории.

По версии следствия, ночью 23 октября погибшая вышла во двор, где на нее набросились вырвавшиеся из вольера животные. Женщина скончалась на месте от рваных ран головы и конечностей. Тело россиянки обнаружили под утро.

Следственный комитет предполагает, что хозяин собак не принял достаточных мер, чтобы оградить родственницу от их нападения. Ведомство возбудило дело по части 1 статьи 109 Уголовного кодекса («Причинение смерти по неосторожности»). Следователи продолжают выяснять все обстоятельства происшествия. Также был назначен ряд судебных экспертиз.

Ранее в Лазаревском районе города Сочи питбультерьеры загрызли четырехлетнюю девочку. Как стало известно следствию, ребенок был в гостях, где на него напали две двухгодовалые бойцовские собаки. От полученных травм девочка скончалась на месте. В отношении 43-летнего владельца животных возбудили уголовное дело.

