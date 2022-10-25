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08:49, 25 октября 2022Россия

В СПЧ призвали проверить Росрезерв из-за обеспечения военнослужащих

Член СПЧ Кабанов призвал проверить Росрезерв из-за проблем с обеспечением военнослужащих

Фото: Sergey Petrov / Globallookpress.com

В стране нужно проверить Росрезерв из-за проблем с материально-техническим и вещевым обеспечением военнослужащих. С таким призывом выступил член президентского Совета по правам человека (СПЧ) в Telegram-канале.

По его мнению, после выявленных проблем нужно сделать выводы и оценить готовность государственной системы мобилизации, обороны и обеспечения тыла. В особенности это становится важно в условиях, когда стратегическое значение Росрезерва многократно возрастает.

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«По логике происходящего, исходя из различных сценариев развития событий, представляется крайне актуальным и необходимым проведение полной и комплексной проверки Росрезерва», — написал Кабанов.

Член СПЧ указал на отсутствие проверок этой структуры, основываясь на информации из открытых источников, в частности, на данные Счетной палаты. Кабанов уверен, что из отсутствия комплексных мероприятий по проверке Росрезерва следует, что «даже формальные поводы для них [для проверок] есть».

Ранее Кабанов призвал ФАС, МВД, торговые инспекции и сотрудников других региональных органов власти разобраться с многократным повышением цен на военную амуницию в России. Член СПЧ выразил мнение, что в Минобороны не могут обеспечить мобилизованных самым необходимым для участия в боевых действиях.

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Анастасия Шейкина
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