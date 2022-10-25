В СПЧ призвали проверить Росрезерв из-за обеспечения военнослужащих

Член СПЧ Кабанов призвал проверить Росрезерв из-за проблем с обеспечением военнослужащих

В стране нужно проверить Росрезерв из-за проблем с материально-техническим и вещевым обеспечением военнослужащих. С таким призывом выступил член президентского Совета по правам человека (СПЧ) в Telegram-канале.

По его мнению, после выявленных проблем нужно сделать выводы и оценить готовность государственной системы мобилизации, обороны и обеспечения тыла. В особенности это становится важно в условиях, когда стратегическое значение Росрезерва многократно возрастает.

«По логике происходящего, исходя из различных сценариев развития событий, представляется крайне актуальным и необходимым проведение полной и комплексной проверки Росрезерва», — написал Кабанов.

Член СПЧ указал на отсутствие проверок этой структуры, основываясь на информации из открытых источников, в частности, на данные Счетной палаты. Кабанов уверен, что из отсутствия комплексных мероприятий по проверке Росрезерва следует, что «даже формальные поводы для них [для проверок] есть».

Ранее Кабанов призвал ФАС, МВД, торговые инспекции и сотрудников других региональных органов власти разобраться с многократным повышением цен на военную амуницию в России. Член СПЧ выразил мнение, что в Минобороны не могут обеспечить мобилизованных самым необходимым для участия в боевых действиях.