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11:33, 24 октября 2022Россия

В СПЧ призвали разобраться с многократным повышением цен на военную амуницию

Член СПЧ Кабанов призвал ФАС и МВД разобраться с повышением цен на военную амуницию

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Сотрудники Федеральной антимонопольной службы (ФАС), МВД, торговых инспекций и других региональных органов власти должны разобраться с многократным повышением цен на военную амуницию, которое началось с самого начала спецоперации. С таким призывом выступил член президентского Совета по правам человека Кирилл Кабанов в Telegram-канале.

«Но основной рост цен начался с момента объявления частичной мобилизации. Когда стало ясно, что Минобороны не может в достаточной степени обеспечить мобилизованных самым необходимым для участия в боевых действиях, включая даже индивидуальные аптечки со жгутами», — написал Кабанов.

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По его словам, в этой ситуации жителям регионов и местным властям пришлось покупать для мобилизованных недостающую амуницию для участия в боевых действиях. Член СПЧ назвал рост цен на экипировку для военнослужащих вопиющей проблемой, подчеркнув, что ею заинтересовались в Госдуме и Совфеде, также внимание на это обратил президент России Владимир Путин.

Несмотря на обращенное внимание на проблему, мало что изменилось, указал Кабанов. Он отметил, что цены на армейские товары почти не снизились, при этом их дефицита не наблюдается.

Ранее член комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Людмила Нарусова заявила, что в России цены на бронежилеты, подходящие для резервистов, выросли почти в 20 раз. Она уточнила, что в январе цена на бронежилеты составляла 7000 рублей, а сейчас — 135 тысяч.

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Анастасия Шейкина
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