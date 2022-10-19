В Совфеде заявили о выросших почти в 20 раз ценах на бронежилеты для резервистов

Сенатор Нарусова заявила о выросших почти в 20 раз ценах на бронежилеты для резервистов

В России цены на бронежилеты, подходящие для резервистов, выросли почти в 20 раз. Об этом заявила член комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Людмила Нарусова, пишет РБК.

Сенатор обратила внимание коллег на то, что в январе цена на бронежилеты составляла 7 тысяч рублей, а сейчас — 135 тысяч. По мнению Нарусовой, подобное в условиях частичной мобилизации недопустимо. Она предложила Федеральной антимонопольной службе (ФАС) разобраться в ситуации и провести проверку цен. Кроме того, Нарусова пожаловалась, что армия не обеспечивает добровольцев и призывников бронежилетами.

Ее инициативу поддержали другие члены Совфеда. Спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко отметила, что цены действительно выросли по непонятным причинам.

Ранее родственники мобилизованных россиян сообщили «Ленте.ру», что основные затраты пришлись на экипировку и медикаменты.

6 октября на правительственном портале «Объясняем.рф» появилась информация, что власти не станут компенсировать мобилизованным гражданам России расходы на покупку обмундирования. Отказ объяснили тем, что резервистов обеспечивают «всем необходимым для прохождения службы».