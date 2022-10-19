Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:17, 19 октября 2022Россия

В Совфеде заявили о выросших почти в 20 раз ценах на бронежилеты для резервистов

Сенатор Нарусова заявила о выросших почти в 20 раз ценах на бронежилеты для резервистов

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В России цены на бронежилеты, подходящие для резервистов, выросли почти в 20 раз. Об этом заявила член комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Людмила Нарусова, пишет РБК.

Сенатор обратила внимание коллег на то, что в январе цена на бронежилеты составляла 7 тысяч рублей, а сейчас — 135 тысяч. По мнению Нарусовой, подобное в условиях частичной мобилизации недопустимо. Она предложила Федеральной антимонопольной службе (ФАС) разобраться в ситуации и провести проверку цен. Кроме того, Нарусова пожаловалась, что армия не обеспечивает добровольцев и призывников бронежилетами.

Ее инициативу поддержали другие члены Совфеда. Спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко отметила, что цены действительно выросли по непонятным причинам.

Материалы по теме:
«Важно доказать заболевание» Как отстаивать свои права, если не годен к мобилизации по здоровью?
«Важно доказать заболевание»Как отстаивать свои права, если не годен к мобилизации по здоровью?
29 сентября 2022
«К заключениям из частных клиник относятся крайне скептически» Что нужно знать об отсрочке от мобилизации по болезни?
«К заключениям из частных клиник относятся крайне скептически»Что нужно знать об отсрочке от мобилизации по болезни?
28 сентября 2022
Повестка, отсрочка и неявка: что и как делать, если вручили повестку во время мобилизации?
Повестка, отсрочка и неявка:что и как делать, если вручили повестку во время мобилизации?
27 сентября 2022

Ранее родственники мобилизованных россиян сообщили «Ленте.ру», что основные затраты пришлись на экипировку и медикаменты.

6 октября на правительственном портале «Объясняем.рф» появилась информация, что власти не станут компенсировать мобилизованным гражданам России расходы на покупку обмундирования. Отказ объяснили тем, что резервистов обеспечивают «всем необходимым для прохождения службы».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
ВСУ начали продвижение на херсонском направлении
Сирия отменила все ограничения на въезд для россиян
В Совфеде заявили о выросших почти в 20 раз ценах на бронежилеты для резервистов
В России выявили 10 656 случаев коронавируса
Синоптики сообщили о значительном похолодании в Москве
В России из-за санкций упало производство удобрений
Пушилин рассказал о ситуации на линии соприкосновения в Донбассе
В США признали ошибки Вашингтона в рамках действий на Украине
В НАТО доработали советские «Буки» и «Осы» для Украины
Трехметровый крокодил выпрыгнул из воды и укусил мужчину за голову
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.