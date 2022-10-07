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В России отменили постановление о возбуждении дела за уклонение от мобилизации
Минобороны заявило о потере ВСУ 300 бойцов на николаево-криворожском направлении
Загитова рассказала о преследовавшем ее поклоннике-наркомане
Испания обучит ВСУ обращению с зенитными ракетами Aspide
Украина поддержала Японию в вопросе Южных Курил
Рэпера Пашу Техника экстренно госпитализировали в Москве
Росгвардия задержала трех украинских военных и изъяла 1800 гранат в ЛНР
Американец разбил древние скульптуры из-за отказа во встрече с Папой Римским
Британка четвертый раз в жизни спасла человека на отдыхе и прослыла героем
Курс евро превысил 61 рубль впервые с 21 сентября