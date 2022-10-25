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14:32, 25 октября 2022Мир

Сунак оценил премьерство Трасс и заявил о необходимости исправления ее ошибок

Сунак заявил, что был избран премьер-министром Британии для исправления ошибок Трасс

Фото: Martyn Wheatley / Globallookpress.com

Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак оценил руководство экс-лидера Консервативной партии Лиз Трасс и заявил, что был избран для исправления ее ошибок. Об этом сообщает The Guardian.

«Сейчас наша страна переживает глубокий экономический кризис. Последствия коронавируса все еще ощущаются, а война в Украине разрушила рынки по всему миру», — отметил политик.

Сунак признал «благородность» стремлений Трасс, пытавшейся улучшить экономические показатели, и восхитился ее «неугомонностью», однако подчеркнул, что она допустила ошибки. Новый британский лидер пообещал устранить все допущенные недочеты.

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что правительство страны готово принимать сложные решения на фоне экономических проблем. «Я не оставлю следующему поколению тот долг, с которым мы ввиду собственной слабости не смогли расплатиться сами. Я объединю нашу страну не на словах, а на деле. Я буду работать изо дня в день ради вас», — пообещал политик.

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Анжелика Бережная
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