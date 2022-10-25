ФСБ задержала главного архитектора Таганрога за получение полумиллионной взятки

В Таганроге ФСБ задержала главного архитектора города за получение полумиллионной взятки

Сотрудники ФСБ задержали главного архитектора Таганрога за получение полумиллионной взятки через посредника. Об этом во вторник, 25 октября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Галина Гагалаева.

По данным следствия, 21 октября он получил деньги через знакомого за выдачу разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства.

После задержания в отношении мужчины возбудили дело. Его сообщник, житель Ростовской области, также попал под следствие — он стал фигурантом дела о посредничестве во взяточничестве.

Сейчас правоохранители проводят следственные действия и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

11 августа сообщалось, что бывшего главного архитектора Сочи отдали под суд за многомиллионные взятки.