В Народной милиции ДНР рассказали о смене тактики ВСУ

Сержант Народной милиции ДНР Шалыгин: ВСУ начали использовать тактику «наскока»

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали использовать новую тактику при атаках на позиции российских подразделений. Об этом РИА Новости рассказал вернувшийся из украинского плена сержант 103-го полка Народной милиции ДНР Алексей Шалыгин.

По его словам, стиль военных действий ВСУ радикально поменялся, и военные атакуют наскоками, подходя вплотную под прикрытием крупнокалиберных пулеметов.

Также Шалыгин обратил внимание на улучшившуюся экипировку ВСУ, включая средства связи, помогающие тем координировать действия.

Ранее Шалыгин рассказал, что его взяли в плен иностранные наемники, говорившие на английском и польском языках. При этом у иностранных наемников не было ни шевронов, ни опознавательных знаков. Обмундирование у них было украинское, «натовской расцветки». Кроме того, указал он, с наемниками был переводчик. Шалыгин с другими пленными вернулся домой по обмену, который состоялся 12 октября.