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08:02, 25 октября 2022Россия

В Народной милиции ДНР рассказали о смене тактики ВСУ

Сержант Народной милиции ДНР Шалыгин: ВСУ начали использовать тактику «наскока»

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали использовать новую тактику при атаках на позиции российских подразделений. Об этом РИА Новости рассказал вернувшийся из украинского плена сержант 103-го полка Народной милиции ДНР Алексей Шалыгин.

По его словам, стиль военных действий ВСУ радикально поменялся, и военные атакуют наскоками, подходя вплотную под прикрытием крупнокалиберных пулеметов.

Также Шалыгин обратил внимание на улучшившуюся экипировку ВСУ, включая средства связи, помогающие тем координировать действия.

Ранее Шалыгин рассказал, что его взяли в плен иностранные наемники, говорившие на английском и польском языках. При этом у иностранных наемников не было ни шевронов, ни опознавательных знаков. Обмундирование у них было украинское, «натовской расцветки». Кроме того, указал он, с наемниками был переводчик. Шалыгин с другими пленными вернулся домой по обмену, который состоялся 12 октября.

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Марина Совина
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