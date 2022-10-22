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21:11, 22 октября 2022Россия

Сержант из ДНР рассказал о взявших его в плен иностранных наемниках

Сержант 130 полка НМ ДНР Шалыгин заявил о взявших его в плен иностранных наемниках

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Вернувшийся из украинского плена сержант 103-го полка Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Алексей Шалыгин рассказал, что его взяли в плен иностранные наемники, говорившие на английском и польском языках. Об этом сообщает РИА Новости.

Мужчина вместе со своим подразделением попал под артиллерийский и минометный огонь противника. По его словам, военные начали отступать, но оказалось, что они находятся в окружении. При этом среди атаковавших было много иностранцев.

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«Английскую речь мы услышали сразу, на английском кто-то кричал. Потом поляк начал ворковать», — заявил Шалыгин, отметив, что также звучал и украинский язык, «все до кучи».

При этом у иностранных наемников не было ни шевронов, ни опознавательных знаков. Обмундирование у них было украинское, «натовской расцветки». Кроме того, указал он, с наемниками был переводчик. Шалыгин с другими пленными вернулся домой по обмену, который состоялся 12 октября.

21 октября сообщалось, что после обмена пленными в Донбасс вернулись 12 бойцов из ДНР и двое военных из Луганской народной республики (ЛНР). Их встретили временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин, а также омбудсмен ДНР Дарья Морозова. 22 октября в ЛНР вернулась вторая группа освобожденных военных.

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Марина Совина
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