В трех областях Украины ограничат потребление электроэнергии

Власти Украины заявили, что в трех областях страны ограничат потребление электроэнергии

Власти Украины заявили, что в Ивано-Франковской, Волынской и Хмельницкой областях страны ограничат потребление электроэнергии. Об этом сообщает ТАСС.

«"Прикарпатьеоблэнерго" ввело графики аварийных отключений», — заявила председатель Ивано-Франковской областной государственной администрации Светлана Онищук. Она уточнила, что отключение электроснабжения может происходить несколько раз в сутки. По словам Онищук, «предсказать точное время» выключения линии электропередачи невозможно.

Руководство Волынской области обсудило стабилизацию работы энергосистемы 25 октября. Глава областной администрации Юрий Погуляйко процитировал слова генерального директора «Волыньоблэнерго» Сергея Севидова, который заявил о необходимости аварийных отключений электроснабжения. Как он утверждает, наблюдается перегрузка электросетей, из-за чего ввели графики ограничений использования электроэнергии.

Кроме того, глава Хмельницкой областной администрации Сергей Гамалей сообщил, что в регионе отключат электричество у четверти потребителей. Он попросил население снизить использование электроприборов.

Ранее стало известно, что у жителей Харькова на следующей неделе снова пропадет свет в связи с плановыми отключениями электросети.

