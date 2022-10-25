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19:44, 25 октября 2022Бывший СССР

В трех областях Украины ограничат потребление электроэнергии

Власти Украины заявили, что в трех областях страны ограничат потребление электроэнергии

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Власти Украины заявили, что в Ивано-Франковской, Волынской и Хмельницкой областях страны ограничат потребление электроэнергии. Об этом сообщает ТАСС.

«"Прикарпатьеоблэнерго" ввело графики аварийных отключений», — заявила председатель Ивано-Франковской областной государственной администрации Светлана Онищук. Она уточнила, что отключение электроснабжения может происходить несколько раз в сутки. По словам Онищук, «предсказать точное время» выключения линии электропередачи невозможно.

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Руководство Волынской области обсудило стабилизацию работы энергосистемы 25 октября. Глава областной администрации Юрий Погуляйко процитировал слова генерального директора «Волыньоблэнерго» Сергея Севидова, который заявил о необходимости аварийных отключений электроснабжения. Как он утверждает, наблюдается перегрузка электросетей, из-за чего ввели графики ограничений использования электроэнергии.

Кроме того, глава Хмельницкой областной администрации Сергей Гамалей сообщил, что в регионе отключат электричество у четверти потребителей. Он попросил население снизить использование электроприборов.

Ранее стало известно, что у жителей Харькова на следующей неделе снова пропадет свет в связи с плановыми отключениями электросети.

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Кристина Есикова
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