В Харькове снова пропадет свет

Власти Харьковской области анонсировали плановые отключения света из-за повреждений сети

У жителей Харькова на следующей неделе снова пропадет свет в связи с плановыми отключениями электросети. Это необходимо для ремонта повреждений, вызванных российскими ракетными обстрелами. Ремонтные мероприятия анонсировал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в личном Telegram-канале.

«В Харькове [ранее] таких отключений не было, но состояние инфраструктуры [сети] заставляет нас к ним прибегнуть. Со следующей недели в Харькове мы будем применять плановые отключения электропитания. Призываю всех быть готовыми к ним. Отключения будут в отдельных районах и жилых массивах на несколько часов», — говорится в сообщении властей области.

Ранее администрация украинского Киева сообщила, что в городе начались стабилизационные отключения света по распоряжению «Укрэнерго» и указала на необходимость максимально снизить потребление электроэнергии.

22 октября «Укрэнерго» сообщила, что масштаб повреждений в результате утренней атаки 22 октября по объектам энергетики Украины сопоставим или может превышать последствия ударов 10-12 октября. Плановые отключения света в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях.