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17:18, 23 октября 2022Бывший СССР

В Киеве сообщили о стабилизационных отключениях света

«Укрэнерго» распорядилось начать стабилизационные отключения электричества в Киеве

Фото: Anna Voitenko / Reuters

В Киеве начались стабилизационные отключения света по распоряжению «Укрэнерго». Об этом сообщает администрация города в Telegram-канале.

Кроме того, в администрации указали на необходимость максимально снизить потребление электроэнергии.

Ранее в «Укрэнерго» докладывали, что масштаб повреждений в результате утренней атаки 22 октября по объектам энергетики Украины сопоставим или может превышать последствия ударов 10-12 октября. Плановые отключения света в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях.

21 октября министр энергетики Украины Герман Галущенко рассказал, что в результате российских ударов оказалось повреждено от 30 до 40 процентов энергетической инфраструктуры. Министр указал, что Украина потеряла порядка четырех тысяч мегаватт генерирующих мощностей.

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Алина Гончарова
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