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16:27, 25 октября 2022Силовые структуры

Россиянин убил 85-летнюю мать и покончил с собой на западе Москвы

На западе Москвы 50-летний мужчина убил 85-летнюю мать и покончил жизнь самоубийством

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства 85-летней россиянки на западе Москвы. Об этом во вторник, 25 октября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичного управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

По данным ведомства, 25 октября этого года в квартире одного из домов на улице 26 Бакинских Комиссаров было обнаружено тело пенсионерки с признаками насильственной смерти. Рядом с домом было найдено тело ее сына. По предварительным данным, мужчина сначала расправился с матерью, а после покончил жизнь самоубийством.

Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Мужчине посмертно назначат психолого-психиатрическую экспертизу. Сотрудники СКР опрашивают соседей и устанавливают все обстоятельства трагедии.

15 августа сообщалось, что в Белгороде россиянка убила детей и покончила с собой.

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Елизавета Новикова
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