Стало известно о планах Канье Уэста построить мини-город

Канье Уэст начнет строительство собственного мини-города под названием Yecosystem

Стало известно о планах американского рэп-исполнителя и дизайнера Канье Уэста построить мини-город. Об этом сообщает Rolling Stone.

По данным двух источников, приближенных к артисту, подобный проект Уэст разрабатывал на протяжении нескольких лет. В городе музыкант планирует построить жилые дома, а также прилегающие к ним розничные магазины, где будут продаваться продукты питания и напитки под брендом Yecosystem.

Сообщается, что строительство первого жилого кампуса в мини-городе исполнителя начнется в ноябре этого года, однако расположение проекта Уэста пока не раскрывается.

По словам источников, рэпер хочет создать нечто особенное, изменяющее мир, как продукты Стива Джобса, Илона Маска и Джеффа Безоса. В дальнейшем музыкант планирует построить мини-города по всей Америке.

Автор статьи предположил, что город будет называться Yecosystem, так как команда Уэста зарегистрировала домен веб-сайта с почтовым сервером с этим названием.

Существует вероятность, что название проекта может быть изменено, так как исполнитель также зарегистрировал товарные знаки для Yzyverse, Yxyverse и Yeezyverse.

Ранее Канье Уэст обвинил Квентина Тарантино в краже идеи фильма «Джанго освобожденный».