Канье Уэст заявил о краже идеи «Джанго освобожденного» Квентином Тарантино

Канье Уэст обвинил Квентина Тарантино в краже идеи фильма «Джанго освобожденный»

Американский рэпер Канье Уэст обвинил режиссера Квентина Тарантино в краже идеи фильма «Джанго освобожденный». Об этом сообщает NME.

По словам исполнителя, в 2005 году он предложил Тарантино и актеру Джейми Фоксу снять проект со схожим сюжетом в качестве клипа на его трек Gold Digger. Режиссер никак не отреагировал на эту идею, а в 2012 году, как заявил Уэст, «Тарантино превратил это в фильм», сняв полнометражную картину «Джанго освобожденный» с Фоксом в главной роли.

В центре сюжета проекта режиссера лежала история об освобожденном рабе, а в снятом Уэстом клипе были показаны девушки, позирующие для обложек журнала. Ни Фокс, ни Тарантино никак не отреагировали на обвинения рэпера в краже идеи для фильма.

Ранее семья Джорджа Флойда захотела отсудить 250 миллионов долларов у Канье Уэста из-за его заявлений о том, что мужчина не был задушен полицейским, а умер от передозировки наркотиков.