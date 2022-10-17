Канье Уэст назвал причиной смерти Джорджа Флойда передозировку наркотиков

Рэпер Канье Уэст заявил, что Джордж Флойд умер из-за передозировки наркотиков

Американский рэпер и дизайнер Канье Уэст заявил, что афроамериканец Джордж Флойд, после смерти которого началась война протестов против расизма, не был задушен полицейским, а умер после употребления наркотических веществ. Об этом сообщает The Independent.

«Если вы посмотрите, то колено полицейского не было даже на шее Флойда», — отметил исполнитель, подчеркнув, что Флойд погиб из-за передозировки фентанила.

Адвокат, представляющий интересы семьи погибшего, сказал, что родственники Флойда могут подать в суд на исполнителя за ложные заявления. «Утверждение, что Флойд умер от фентанила, а не от жестокости, установленной уголовным и гражданским путем, подрывает и ослабляет борьбу семьи Флойдов», — отметил юрист.

46-летний афроамериканец Джордж Флойд был задушен во время ареста из-за поддельной банкноты в Миннеаполисе в мае 2020 года. После его задержания по США прошла волна протестов против расизма под лозунгами Black Lives Matter («Жизни черных важны»). Бывшего полицейского Дерека Шовина признали виновным в убийстве Флойда.

Ранее стало известно, что американский банк JP Morgan Chase разорвал сотрудничество с Канье Уэстом после его поста о евреях.