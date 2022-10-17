Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
10:21, 17 октября 2022Культура

Канье Уэст назвал причиной смерти Джорджа Флойда передозировку наркотиков

Рэпер Канье Уэст заявил, что Джордж Флойд умер из-за передозировки наркотиков

Фото: IMAGO / Hoo-me.com / MediaPunch / Globallookpress.com

Американский рэпер и дизайнер Канье Уэст заявил, что афроамериканец Джордж Флойд, после смерти которого началась война протестов против расизма, не был задушен полицейским, а умер после употребления наркотических веществ. Об этом сообщает The Independent.

«Если вы посмотрите, то колено полицейского не было даже на шее Флойда», — отметил исполнитель, подчеркнув, что Флойд погиб из-за передозировки фентанила.

Адвокат, представляющий интересы семьи погибшего, сказал, что родственники Флойда могут подать в суд на исполнителя за ложные заявления. «Утверждение, что Флойд умер от фентанила, а не от жестокости, установленной уголовным и гражданским путем, подрывает и ослабляет борьбу семьи Флойдов», — отметил юрист.

46-летний афроамериканец Джордж Флойд был задушен во время ареста из-за поддельной банкноты в Миннеаполисе в мае 2020 года. После его задержания по США прошла волна протестов против расизма под лозунгами Black Lives Matter («Жизни черных важны»). Бывшего полицейского Дерека Шовина признали виновным в убийстве Флойда.

Ранее стало известно, что американский банк JP Morgan Chase разорвал сотрудничество с Канье Уэстом после его поста о евреях.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Астахова
Обсудить
Последние новости
Сербию склонили к выбору ЕС по вопросу санкций против России
Молодожены спасли младенцев из горящего здания во время медового месяца
Евросоюз подготовит механизм по снижению цен на весь покупаемый газ
Перечислены пять ошибок в осенних образах
Названа дата прихода первого снега в Москву
В Севастополе мобилизовали не служившего многодетного отца
Китай начал соперничать с Западом из-за России
В Харькове перестало работать метро
Раскрыта обстановка на популярном азиатском курорте после наводнения
Вяльбе прокомментировала срыв перехода двух российских лыжниц в сборную Израиля
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.