Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
14:42, 13 октября 2022Культура

Американский банк разорвал сотрудничество с Канье Уэстом после поста о евреях

Банк JP Morgan Chase разорвал сотрудничество с Канье Уэстом после его поста о евреях

Фото: Randall Hill / Reuters

Американский банк JP Morgan Chase разорвал сотрудничество с рэпером Канье Уэстом по бренду Yeezy после того, как исполнителя обвинили в «антисемитском» посте. Письмо от финансового учреждения разместила в своем Twitter публицистка Кэндис Оуэнс.

Как сказано в сообщении банка, JP Morgan Chase прекращает предоставление услуг для Yeezy, а также разрывает финансовое сотрудничество с любыми официальными представителями компании. Причина решения не оглашается. Банк рекомендовал рэперу найти до 21 ноября новое место для управления активами Yeezy. После этой даты JP Morgan Chase закроет все открытые счеты, связанные с брендом.

Ранее Канье Уэста заблокировали в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) после «антисемитского» поста. Какое именно высказывание рэпера нарушило правила соцсети, не уточнялось. Незадолго до блокировки Уэст опубликовал скриншот переписки с рэпером Пи Дидди, в котором обвинял последнего в том, что им якобы управляют евреи. «Иисус еврей», — написал он.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дениза Мацаева
Обсудить
Последние новости
В Ровенской, Волынской и Львовской областях произошли взрывы
В России допустили возможность продления торгов акциями запрещенной Meta
В Японии слова Зеленского о Курильских островах назвали медвежьей услугой
Блогерша показала способ носить высокие сапоги женщинам с полными ногами
В ДНР заявили о снижении интенсивности обстрелов ВСУ благодаря ответным ударам
В Азербайджане высказались об отношениях с Россией
Во Львовской области сообщили об ударе по военному объекту
Снаряды времен Второй мировой усложнили расследование на «Северных потоках»
В Госдуме подтвердили отсрочку от мобилизации для еще одной категории россиян
Названы возможные сроки реализации проекта газового хаба в Турции
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.