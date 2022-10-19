Семья Джорджа Флойда захотела отсудить 250 миллионов долларов у Канье Уэста

Семья убитого полицейским Джорджа Флойда подала иск против Канье Уэста на 250 млн долларов

Мать одной из дочерей покойного Джорджа Флойда подала судебный иск против рэпера Канье Уэста на сумму в 250 миллионов долларов. Она и ее адвокаты заявляют, что музыкант распространял заведомо ложную информацию об убитом полицейскими афроамериканце. Уточняется, что он делал это в коммерческих целях. Об этом сообщает Daily Mail.

Убийство Флойда в мае 2020 года спровоцировало массовые протесты в США. Недавно Уэст в подкасте Drink Champs заявил, что мужчина, который по версии суда был убит полицейским Дереком Шовином, на самом деле умер от передозировки фентанила. По мнению стороны обвинения, комментарии рэпера о причинах смерти мужчины являются клеветой и расходятся с официальной версией расследования.

«Дочь Джорджа Флойда травмирована комментариями Канье Уэста, и он создает для нее небезопасную и нездоровую среду… Некоторые слова имеют последствия, и господин Уэст будет вынужден это понять», — приводится издание Daily Mail цитата из письма юридической компании The Witherspoon Law Group.

Незадолго до своего выступления рэпер появился на публике в футболке с надписью White Lives Matter («Жизни белых важны»), которая является отсылкой к названию движения Black Lives Matter («Жизни чернокожих важны»). Также на своей странице в соцсети он назвал его аферой. В 2020 году Black Lives Matter стало организатором митингов против убийства Джорджа Флойда.