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01:01, 19 октября 2022Мир

Семья Джорджа Флойда захотела отсудить 250 миллионов долларов у Канье Уэста

Семья убитого полицейским Джорджа Флойда подала иск против Канье Уэста на 250 млн долларов

Фото: Douliery Olivier / Legion-media.ru

Мать одной из дочерей покойного Джорджа Флойда подала судебный иск против рэпера Канье Уэста на сумму в 250 миллионов долларов. Она и ее адвокаты заявляют, что музыкант распространял заведомо ложную информацию об убитом полицейскими афроамериканце. Уточняется, что он делал это в коммерческих целях. Об этом сообщает Daily Mail.

Убийство Флойда в мае 2020 года спровоцировало массовые протесты в США. Недавно Уэст в подкасте Drink Champs заявил, что мужчина, который по версии суда был убит полицейским Дереком Шовином, на самом деле умер от передозировки фентанила. По мнению стороны обвинения, комментарии рэпера о причинах смерти мужчины являются клеветой и расходятся с официальной версией расследования.

«Дочь Джорджа Флойда травмирована комментариями Канье Уэста, и он создает для нее небезопасную и нездоровую среду… Некоторые слова имеют последствия, и господин Уэст будет вынужден это понять», — приводится издание Daily Mail цитата из письма юридической компании The Witherspoon Law Group.

Незадолго до своего выступления рэпер появился на публике в футболке с надписью White Lives Matter («Жизни белых важны»), которая является отсылкой к названию движения Black Lives Matter («Жизни чернокожих важны»). Также на своей странице в соцсети он назвал его аферой. В 2020 году Black Lives Matter стало организатором митингов против убийства Джорджа Флойда.

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Екатерина Подвигина
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