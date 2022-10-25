Обнаруженные российскими охотниками «волосы йети» заинтересовали ученых

Ученые РАН заинтересовались «волосами йети», которые обнаружили охотники в ямальском лесу

Ученые Института общей генетики РАН заинтересовались находкой ямальских охотников, утверждающих, что они обнаружили «волосы йети». Об этом сообщают «Аргументы и Факты».

Свое открытие охотники запечатлели на камеру. На видеозаписи, снятой Владиславом Тырлиным в лесу Шурышкарского района, показана глина на деревьях — по мнению мужчины, это сделал снежный человек, который задел стволы, когда проходил мимо. Охотник предположил, что йети испачкал деревья руками или лапами, а его рост намного превосходит человеческий.

«Тут была шерсть, я ее собрал, вот еще кусочки остались», — рассказал Тырлин, показывая, где обнаружил волосы существа.

Помимо этого, охотники обратили внимание на большие следы возле избушки, назвав их «нечеловеческими».

По словам кандидата биологических наук Александра Копорикова, к такому открытию его коллеги отнеслись со скептицизмом. По их мнению, йети не стал бы оставлять за собой видимые следы в случае, если он действительно существует. Несмотря на это, ученые забрали найденную «шерсть» и приступили к ее изучению. Специалист констатировал, что находка ямальских охотников может стать мировой сенсацией, если выяснится, что обнаруженные ими волосы не принадлежат никому из известных животных.

Ранее сообщалось, что генетик из Оксфордского университета исследовал ДНК существа, убитого в Гималаях 30 лет назад и выдаваемого за йети, и обнаружил сходство с ДНК белого медведя. По убеждению ученого, снежный человек может оказаться гибридом бурого медведя и белого медведя, который много лет назад прибыл в район горного хребта с арктического севера.