Ученый обнаружил у снежного человека ДНК белого медведя

Генетик из Оксфордского университета Брайан Сайкс исследовал ДНК йети —«снежного человека» и обнаружил сходство с ДНК белого медведя. Об этом пишет Daily Star.

Для анализа Сайкс взял шерсть убитого охотником в Гималаях 30 лет назад существа, из которого сделали чучело. Результат показал совпадение с ДНК древнего белого медведя, который вымер не менее 40 000 лет назад. Генетик предполагает, что йети — гибрид бурого медведя и белого медведя, который много лет назад прибыл в горный хребет с арктического севера. По этой причине он ведет себя не так, как животное этого вида.

Теперь профессор хочет получить образцы волос снежного человека со всего мира, чтобы подвергнуть их самым сложным тестам ДНК и продолжить исследование в этом направлении.

В 2019 году ФБР опубликовало документы, в которых раскрываются результаты анализа волос и биологически тканей, якобы принадлежавших снежному человеку. Образцы были отправлены в 1976 году охотником за йети Питером Бирном. Результаты исследования показали, что они принадлежали оленю.

Снежным человеком (йети или бигфут) называют крупное человекообразное существо из современного фольклора, которое, как считается, обитает в лесных или горных районах, труднодоступных для людей. Предполагают, что он является дожившим до нашего времени древним гоминидом, однако ученые скептически относятся к вероятности его существования. В частности, все случаи его наблюдения или возможные следы объясняются мистификацией или ошибочным распознаванием следов животных.