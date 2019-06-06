ФБР раскрыло результаты поиска снежного человека

ФБР опубликовало документы, в которых раскрываются результаты анализа волос и биологически тканей, якобы принадлежавших снежному человеку. Образцы были отправлены в 1976 году охотником за йети Питером Бирном (Peter Byrne). Результаты исследования показали, что они принадлежали оленю. Об этом сообщает телеканал CNBC.

Согласно записям, Бирн, являвшийся в то время руководителем Центра информации о бигфуте, неоднократно посылал запросы ФБР, чтобы специалисты провели тщательный анализ образца — небольшого кусочка кожи с 15 волосками. В ответном письме Бирну помощник директора ФБР Джей Кохран отметил, что лаборатории ФБР обычно проводят проверки вещественных доказательств, связанных с уголовным преступлениями, однако иногда делают исключения в научных интересах.

Специалисты провели анализ тканей с помощью оптической микроскопии. Была изучена морфология волосков, в том числе структура корня и толщина кутикулы. Кроме того, они сравнивались с образцами, полученными от различных животных. Согласно выводу экспертов, волоски принадлежали представителю семейства оленевых.

Снежным человеком (йети или бигфут) называют крупное человекообразное существо из современного фольклора, которое, как считается, обитает в лесных или горных районах, труднодоступных для людей. Предполагают, что он является дожившим до нашего времени древним гоминидом, однако ученые скептически относятся к вероятности его существования. В частности, все случаи его наблюдения или возможные следы объясняются мистификацией или ошибочным распознаванием следов животных.

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