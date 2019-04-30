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Индийские военные обнаружили следы йети

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Следы снежного человека были обнаружены рядом с базовым лагерем Макалу в Гималаях. Об этом сообщило Министерство обороны Индии в своем Twitter-аккаунте.

Военный отряд альпинистов обнаружил следы размером примерно 81x38 сантиметров во время экспедиции 9 апреля. По мнению индийской армии, они принадлежат снежному человеку, однако окончательные выводы будут сделаны после научной экспертизы.

Отмечается, что ранее загадочное существо замечали только в национальном парке «Макалу-Барун». В Минобороны выразили надежду, что находка «поднимет научный интерес» к этой теме, передает Times of India.

Снежный человек — легендарное человекообразное существо, якобы обитающее в высокогорных или лесных районах. Большинство современных ученых скептически относятся к его существованию. Согласно исследованию ученых, за йети неоднократно принимались медведи различных видов — гималайские, тибетские бурые и тяньшанские бурые.

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