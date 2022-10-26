Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:34, 26 октября 2022Наука и техника

Российский корабль с «Калибрами» испытает вооружение в море

Экипаж МРК «Град» с ракетами «Калибр» испытает вооружение корабля в море

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Экипаж малого ракетного корабля (МРК) «Град» проекта 21631 «Буян-М», который является носителем крылатых ракет «Калибр» и «Оникс», проводит проверку вооружения корабля в рамках заводских ходовых испытаний на Балтике. Об этом сообщила пресс-служба Балтийского флота, передает ТАСС.

«В морских полигонах Балтийского флота в рамках программы заводских ходовых испытаний экипаж МРК "Град" осуществляет проверку артиллерийских комплексов с выполнением стрельбы на максимальных углах поворота и подъема по имитаторам морской, береговой и воздушной целей. Личный состав корабля также проводит бросковые испытания комплекса ракетного оружия с целью проверки работоспособности систем и механизмов главного ударного оружия корабля», — рассказали в пресс-службе.

Также экипаж МРК испытывает корабельные системы жизнеобеспечения, энергетики и живучести, вентиляции и кондиционирования, показатели скорости, маневренности и остойчивости «Града».

Материалы по теме:
От «Юноны» к «Пузырьку»: как выглядит самое современное российское оружие на форуме «Армия-2022»
От «Юноны» к «Пузырьку»:как выглядит самое современное российское оружие на форуме «Армия-2022»
17 августа 2022
«А у нас есть» Россия первой в мире создала гиперзвуковые ракеты. На что они способны?
«А у нас есть»Россия первой в мире создала гиперзвуковые ракеты. На что они способны?
5 октября 2022

Корабли проекта 21631 оборудованы универсальным корабельным стрельбовым комплексом 3С14, который вмещает восемь ракет. Также МРК несут артиллерийские установки и пулеметы.

Ранее в пресс-службе Балтфлота сообщили, что «Град» проходит заводские ходовые испытания в морских полигонах флота.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Даниил Иринин
Обсудить
Последние новости
В России изложили возможный сценарий применения Украиной «грязной бомбы»
Умер художник-абстракционист Пьер Сулаж
ВМФ России поставили первую партию электрических торпед
Дошедший пешком до Ирана европеец посетил могилу героини протестов и пропал
Назван самый зараженный крысами город США
Американский генерал заявил об отсутствии у США ПВО для Украины
Мигрантов назвали спасением для американской экономики
Троих 18-летних парней задержали за убийство 23-летнего россиянина у него дома
Блогерша раскрыла способы скрыть выпирающий живот с помощью одежды
Звезда «Хроник Нарнии» рассказала о редкой бактериальной инфекции
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.