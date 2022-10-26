В Крыму отреагировали на признание Польшей властей России «террористами»

Глава Крыма Аксенов отреагировал на заявление Польши о терроризме России фразой о подлецах

Обвинение других в собственных грехах — типичный прием подлецов и демагогов, заявил глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram. Такой фразой он отреагировал на признание Польшей властей России «террористами».

По словам Аксенова, проголосовавшие за упомянутую резолюцию польские депутаты ранее «ликовали» по поводу подрыва Крымского моста. Также он напомнил, что власти Эстонии поздравили украинские спецслужбы с совершением этого террористического акта.

«Думаю, что комментарии здесь излишни. Как говорят в России, на воре шапка горит», — написал он.

Ранее сообщалось, что Польша признала власти России «террористическим режимом». 85 польских сенаторов единогласно выступили в поддержку документа, в котором говорится об осуждении действий России на территории Украины. Кроме того, Сенат призвал мировое сообщество помочь Международному уголовному суду в расследовании дел виновных в преступлениях на Украине.