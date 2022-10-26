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16:50, 26 октября 2022Мир

Польша признала Россию «террористическим режимом»

Сенат Польши принял резолюцию о признании России «террористическим режимом»
СюжетУкраинские беженцы

Фото: Slawomir Kaminski / Reuters

Польша признала власти России «террористическим режимом». Об этом говорится в резолюции, которую приняла верхняя палата Сейма страны.

Уточняется, что 85 сенаторов единогласно выступили в поддержку документа, в котором говорится об осуждении действий России на территории Украины. Кроме того, Сенат призвал мировое сообщество помочь Международному уголовному суду в расследовании дел виновных в преступлениях на Украине.

Сенат также выразил благодарность гражданам Польши и правительству за оказание помощи украинским беженцам.

Ранее Рийгикогу — однопалатный парламент Эстонииобъявил аналогичное заявление в адрес России. Все 88 депутатов парламента проголосовали за признание России террористическим государством, при этом воздержавшихся или проголосовавших против не было.

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Виктория Кондратьева
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