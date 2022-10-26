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16:37, 26 октября 2022Бывший СССР

На Украине рассказали об активной обороне на херсонском направлении

Замминистра обороны Украины Маляр заявила об активной обороне на херсонском направлении

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила об активной обороне украинских военных на херсонском направлении. Ее слова приводит ТАСС.

«Там идут бои. (...) Последнюю неделю интенсивность событий несколько снижается на фронте, и мы фактически находимся в активной обороне», — сказала она.

Маляр подчеркнула, что Генеральный штаб позиционирует бои как оборонительные действия. По ее словам, в их рамках проходят «некоторые наступательные действия».

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил о планах Киева захватить Херсон.

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Кристина Есикова
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