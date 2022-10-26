На Украине рассказали об активной обороне на херсонском направлении

Замминистра обороны Украины Маляр заявила об активной обороне на херсонском направлении

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила об активной обороне украинских военных на херсонском направлении. Ее слова приводит ТАСС.

«Там идут бои. (...) Последнюю неделю интенсивность событий несколько снижается на фронте, и мы фактически находимся в активной обороне», — сказала она.

Маляр подчеркнула, что Генеральный штаб позиционирует бои как оборонительные действия. По ее словам, в их рамках проходят «некоторые наступательные действия».

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил о планах Киева захватить Херсон.