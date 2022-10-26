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12:51, 26 октября 2022Бывший СССР

Киев признал замедление операции ВСУ

Министр обороны Украины Резников признал замедление операции ВСУ на юге

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Министр обороны Украины Алексей Резников признал, что наступательная операция Вооруженных сил Украины (ВСУ) на юге замедлилась. Об этом сообщает РИА Новости.

При этом он считает, что украинские военные смогут продвинуться вперед к началу зимы. Как утверждает Резников, Украина намерена захватить Херсон.

«У нас есть реальный план также по освобождению Херсона. Также как у нас есть реальный план освободить все временно оккупированные территории Украины», — заявил министр обороны.

Ранее он сообщил, что Киев получит западные танки и истребители после того, как соответствующее решение примут в Вашингтоне. Страны Запада ранее отказывались поставлять некоторые виды вооружений, которые сейчас уже передают Украине — в том числе беспилотники, ракетные комплексы и артиллерийские установки, отметил Резников.

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Кристина Есикова
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