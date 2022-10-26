Киев признал замедление операции ВСУ

Министр обороны Украины Резников признал замедление операции ВСУ на юге

Министр обороны Украины Алексей Резников признал, что наступательная операция Вооруженных сил Украины (ВСУ) на юге замедлилась. Об этом сообщает РИА Новости.

При этом он считает, что украинские военные смогут продвинуться вперед к началу зимы. Как утверждает Резников, Украина намерена захватить Херсон.

«У нас есть реальный план также по освобождению Херсона. Также как у нас есть реальный план освободить все временно оккупированные территории Украины», — заявил министр обороны.

Ранее он сообщил, что Киев получит западные танки и истребители после того, как соответствующее решение примут в Вашингтоне. Страны Запада ранее отказывались поставлять некоторые виды вооружений, которые сейчас уже передают Украине — в том числе беспилотники, ракетные комплексы и артиллерийские установки, отметил Резников.