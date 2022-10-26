Госдеп сообщил о передаче Украине тела убитого в бою американца

В Госдепе сообщили о передаче Киеву тела американца, убитого в бою на Украине

Украинская сторона получила для передачи Вашингтону останки американского гражданина, погибшего в ходе боев. Об этом сообщил в среду Госдепартамент США, пишет ТАСС.

В ведомстве принесли соболезнования родным и близким погибшего. «Его останки были идентифицированы и переданы на хранение Украине. Скоро они будут возвращены семье», — подчеркнули в Госдепе. Дипломаты выразили Киеву благодарность за то, что Украина «включила возвращение останков этого человека в переговоры с Россией».

Кроме того, они призвали американцев покинуть территорию Украины. «Гражданам США, направляющимся на Украину, в том числе для участия в боях, грозят серьезные риски, и Соединенные Штаты не могут гарантировать их безопасность», — добавили в ведомстве.

26 октября Украина и Россия провели очередной обмен пленными. В ходе нового обмена украинская сторона получила тело одного из убитых иностранных наемников.