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17:55, 26 октября 2022Бывший СССР

Украина сообщила о новом обмене пленными с Россией

Глава офиса Зеленского Ермак сообщил о новом обмене пленными между Украиной и Россией

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Украина и Россия провели очередной обмен пленными. В ходе нового обмена украинская сторона получила тело одного из убитых иностранных наемников. Об этом пишет РБК со ссылкой на главу офиса президента Украины Андрея Ермака.

По данным Ермака, Киев получил девять рядовых и сержантов и одного офицера. Помимо этого, украинской стороне передали тело американского наемника Джошуа Алана Джонса, воевавшего на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). 27 августа в Донецкой народной республике (ДНР) сообщали о готовности передать тело погибшего на Украине американца на родину.

Москва, в свою очередь, не сообщала об обмене. В РБК обратились за комментарием к пресс-секретарю уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой Алексею Зловедову. У представителя Москальковой не оказалось никакой информации по обмену.

17 октября Министерство обороны России сообщило, что в Россию возвращены 110 граждан, находившихся в плену на Украине. По сообщению Минобороны, 72 человека из возвращенных — моряки. По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, обмен с Киевом произошел в формате 110 на 110.

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Варвара Кошечкина
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