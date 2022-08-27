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В ДНР сообщили о готовности передать США тело погибшего на Украине американца

ДНР уведомила США и ООН о готовности передать тело погибшего на Украине американца

Фото: AP

В Донецкой народной республике (ДНР) сообщили о готовности передать тело погибшего на Украине американца Джошуа Алана Джонса на родину. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что омбудсмен ДНР Дарья Морозова уведомила представителей США и главу мониторинговой миссии ООН о том, что тело наемника согласны отправить его родственникам. Джонс был убит военнослужащими Народной милиции ДНР в районе населенного пункта Егоровка, заявила чиновница.

«При убитом обнаружены документы на имя гражданина США, уроженца Мемфиса Алана Джошуа 1998 года рождения. Тело направлено в один из моргов ДНР», — добавила она.

Ранее в августе Госдепартамент США сообщил о смерти гражданина США Джошуа Алан Джонс в ходе боевых действий на Украине. Он не предоставил сведений о личности гражданина и обстоятельствах его гибели, ограничившись напоминанием согражданам о том, что они «не должны ездить на Украину из-за действующего вооруженного конфликта».

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Карина Черных
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