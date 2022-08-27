Госдеп сообщил о смерти еще одного американца на Украине

Newsweek: Госдепартамент США заявил о гибели в ходе боев на Украине американского наемника

Госдепартамент США сообщил о смерти еще одного гражданина США в ходе боевых действий на Украине. Об этом пишет журнал Newsweek.

Мы можем подтвердить смерть гражданина США на Украине. Из уважения к неприкосновенности частной жизни семьи у нас пока нет дальнейших комментариев Госдепартамент США

Госдепартамент не предоставил сведений о личности гражданина и обстоятельствах его гибели, ограничившись напоминанием согражданам о том, что они «не должны ездить на Украину из-за действующего вооруженного конфликта».

В свою очередь, российские власти тем же утром сообщали, что добровольцы из приморского отряда «Тигр» ликвидировали американского наемника Джошуа Алана Джонса, воевавшего на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом написал губернатор Приморья Олег Кожемяко в своем Telegram.

Иностранные наемники на Украине

Это не первый американский наемник, ликвидированный на Украине. В конце июля командир отряда иностранцев сил специальных операций территориальной обороны ВСУ Руслан Мирошниченко сообщил о гибели четырех иностранных добровольцев, воевавших на стороне ВСУ.

По его словам, за неделю там погибли американцы Люк «Скайуокер» Люцишин и Брайан Янг, канадец Эмиль Антуан Рой-Сируа и гражданин Швеции Эдварде Патриньяни. Уточняется, что они входили в состав «сил специальных операций» украинской территориальной обороны и погибли при обстреле 18 июля в районе села Григорьевка.

До этого Госдеп также подтвердил информацию о гибели еще двух граждан США. Их личности и обстоятельства смерти решено не разглашать.

Мы можем подтвердить недавнюю гибель двух граждан США в районе Донбасса на Украине. Мы на связи с семьями и оказываем всю возможную консульскую помощь Госдепартамент США

В середине августа Минобороны России рассказало об уничтожении иностранных наемников на Украине. В результате поражения пункта временной дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Золочев Харьковской области было уничтожено свыше ста и ранено более 50 наемников из Польши, а также Германии.

Позднее в Минобороны сообщили о ликвидации еще свыше 100 боевиков, в том числе 20 американских наемников в районе Андреевки в Харьковской области. По словам официального представителя ведомства генерал-лейтенант Игоря Конашенкова, удар был нанесен высокоточным оружием по боевым позициям формирования «Кракен» и подразделениям иностранных боевиков, в том числе из США.

Трибунал в ДНР

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, в республике уже подготовили несколько мест для проведения трибунала над украинскими военными преступниками. Он также отметил, что судить будут не только членов полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).

Что касается мест, они уже подготовлены. Мест подготовлено несколько <...> Под трибунал будут подведены все военные преступники, это вот не только азовцы. Порой из других подразделений и просто из регулярной украинской армии, там преступления не менее ужасные и более циничные Денис Пушилин глава Донецкой народной республики

Воевавших на стороне Украины иностранных наемников приговорили к смертной казни 9 июня. Среди них были 48-летний британец Шон Пиннер и его 28-летний соотечественника Эйден Аслин, а также 21-летней марокканец Саадун Брагим. Иностранцев признали виновными в наемничестве, насильственном захвате власти, а также совершении преступления группой лиц.

Известно, что один из осужденных на смертную казнь иностранных наемников опоздал с подачей апелляции на приговор. По словам главы республики, теперь донецкий суд рассматривает, была ли это уважительная причина.